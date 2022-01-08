В Алматы мародеры убили «отца казахского хип-хопа» Сакена Битаева
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В Алматы мародеры застрелили музыканта и режиссера, «отца казахского хип-хопа» Сакена Битаева. Об этом рассказал в фейсбуке журналист, его друг Данияр Адилбеков.
Фото из фейсбука Данияра Адилбекова
Он уточнил, что Битаева убили накануне. «По словам друга, который был с ним, у них хотели забрать автомобиль, в котором они сидели и разговаривали. Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять вслед уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое и Сакена больше нет с нами», — рассказал Адилбеков.
Он также сообщил, что родители Битаева не могут забрать его тело, потому что не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть. «Виновных тоже не нашли и думаю уже вряд ли найдут», — добавил журналист.
Битаев — основатель музыкального проекта Salamalec sound. Помимо музыки он также занимался режиссурой фильмов и музыкальных клипов.
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Источник: Новая газета
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