Токаев заявил, что в Казахстане действуют “террористы”, которые говорят “не по-казахски”

“Бандиты и террористы очень хорошо обучены, организованы и получают команды из специального центра. Некоторые из них говорили не по-казахски. На Алматы было не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тыс. человек”, – написал он.

Президент Казахстана утверждает, что упомянутые люди “избивали и убивали милиционеров и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали мирных граждан, насиловали молодых женщин”.

“Моя основная точка зрения – никаких переговоров с террористами, мы должны их убить”, – подчеркнул Токаев.

They were beating and killing policemen and young soldiers, putting fire at administrative buildings, looting private premises and shops, killing secular citizens, raping young women. In my basic view: no talks with the terrorists, we must kill them.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 7, 2022

Контекст:

В Казахстане начались митинги 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые. 7 января государственный телеканал “Хабар 24” со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что в результате спецопераций силовиков 6–7 января были убиты 26 митингующих, еще 18 получили ранения.

В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

—