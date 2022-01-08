 

США заявили, что в центре внимания переговоров с Россией будет ее агрессия против Украины

08.01.2022, 0:12, Новости дня
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Об этом 7 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Госдепартамента США, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

“Я думаю, что это, безусловно, часть сценария – составить список абсолютно бесполезных требований, а затем заявить, что другая сторона не проявляет интереса, и потом использовать это в качестве оправдания для агрессивных действий. Но в том-то и дело, что в России хорошо знают, какие предложения заранее обречены на провал”, – сказал Блинкен.

По его словам, во время переговоров с РФ в центре внимания будет “агрессия России в отношении Украины”.

“Мы не будем отвлекаться от этого вопроса. Потому что то, что происходит в Украине, касается не только Украины, это часть более широкой модели дестабилизирующего, опасного и часто незаконного поведения Москвы, пытающейся создать сферу влияния, охватывающего государства, которые когда-то находились под властью Советского Союза, и не позволить им воплотить свои демократические устремления к полностью суверенным, независимым странам”, – отметил госсекретарь США.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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