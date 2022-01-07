 

Потенциальный коррупционер даже с зарплатой $1 млн в месяц будет ждать, где украсть 10 грн – Разумков

07.01.2022, 23:28, Новости дня
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“Заработная плата у чиновника должна быть достойна. Это заработная плата, за которую он может прокормить и обеспечить свою семью, своих близких. Но если это потенциальный коррупционер, то вы ему будете платить ежемесячно $1 млн, а он будет еще ждать, где украсть 10 грн”, – сказал он.

По словам нардепа, следует “говорить и о нормальной заработной плате, и об уважении общества, и о помощи и поддержке в том числе со стороны государства – социальных пакетах и так далее”.

“С другой стороны, все это не будет работать, если не будет серьезного механизма дачи по рукам”, – считает Разумков.

Контекст:

В рейтинге восприятия коррупции от международной организации Transparency International Украина в 2020 году заняла 117-е место из 180. 

42,1% украинцев основной причиной экономического кризиса в стране считают высокий уровень коррупции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 21 октября 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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