Как хорошо одеваться, если вы блондинка: советы, которые помогут получить от своей внешности максимум удовольствия

Все мы слышали, что одежду нужно подбирать исходя из цветотипа, который определяется в зависимости от цвета глаз и волос. И хотя в природе натуральные блондинки встречаются не так уж и часто, многие русоволосые модницы предпочитают окрашивать свои пряди в блонд.

За счет золотистого или пепельного оттенка лицо приобретает более мягкие миловидные черты, а кожа наливается юношеским румянцем. Если вы недавно стали блондинкой или все еще находитесь в поисках собственного стиля, наш гид по стилю даст вам некоторые подсказки.

Голубой цвет является вашим идеальным

Многие блондинки (натуральные или крашеные) имеют голубые или серо-зеленые глаза, а также светлую кожу. Холодный летний цветотип подразумевает ношение одежды светло-синего или голубого оттенка. К счастью, в наступившем году яркие голубые оттенки будут главными фаворитами сезона.

Сделайте одежду синего цвета своей базой. Приобретите трикотажные изделия, брючные костюмы, обувь и аксессуары в голубых тонах. Старайтесь надевать элементы выигрышного цвета ближе к лицу.

Изысканная классика в приоритете

В большинстве своем блондинки не похожи на бунтарок, им больше подходит изысканная классика. Вот почему вашей базовой верхней одеждой на весну должен стать классический тренч. Не бойтесь, что верблюжий оттенок плаща сольется с вашими волосами.

Чтобы этого не произошло, в образ можно ввести черные или белые элементы, и тогда аутфит станет более эффектным. Носите с тренчем не только брюки и джинсы, но и мини-платья с высокими сапогами. Не стесняйтесь надевать металлические украшения, а в солнечные дни солнцезащитные очки.

Базовый блейзер

В гардеробе блондинок должен быть хотя бы один базовый блейзер нейтрального черного или темно-синего оттенка. Этот элемент удачно контрастирует с волосами и подчеркивает черты лица.

Мода на просторные блейзеры прямого кроя вошла в свой пик. Поэтому, если у вас еще нет этой беспроигрышной вещицы, самое время ее приобрести. Носить пиджак прямого кроя лучше с контрастной футболкой, джинсами прямого кроя и любой удобной обувью.

Зеленый цвет

Нет никаких противоречий, для того чтобы обладательнице белокурых волос носить одежду зеленого цвета. Она не вызывает болезненную бледность в том случае, если оттенок подобран правильно. Но, если вы сомневаетесь, действуете проверенным способом. Соедините элемент мятного или изумрудного оттенка (например, пальто) с белыми и черными вещами.

Не избегайте коричневой одежды

Платиновые блондинки редко носят одежду землистых и песочных оттенков. И совершенно напрасно! Светло-коричневый брючный костюм с двубортным пиджаком выглядит потрясающе стильным. А вот шоколадные оттенки оставьте зеленоглазым шатенкам.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Фиолетовый – фаворит сезона

Советы по составлению идеальных хроматических комбинаций не всегда очевидны. Мы знаем, что блондинкам подходят бежевые оттенки, которые почти сливаются с их волосами, а также голубые или зеленые, которые дублируют цвет их глаз. Однако есть еще одна идеальная комбинация.

Желтый (цвет золотых волос) и фиолетовый находятся на противоположных сторонах цветового круга. Это означает, что указанные оттенки идеально дополняют друг друга. Одежда светлых фиолетовых оттенков также является фаворитом этого сезона. Поэтому смело покупайте на весну лавандовую, лиловую или сиреневую стеганую куртку. Носите ее с трикотажем и базовыми синими джинсами.

Черно-белое сочетание

Это классическое хроматическое сочетание никогда не подводит блондинок, особенно если черный элемент будет расположен в верхней части образа. Очень эффектно выглядит сочетание черной водолазки с вырезом и брюк под зебру. Анималистические принты все еще находятся в списке актуальных тенденций. Дополнить этот образ можно серебряной микросумкой.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Оттенки оранжевого и желтого

Мы уже поняли, что не нужно бояться носить одежду тех тонов, которые приближены к цвету ваших волос. Если вы выберете спортивный костюм мандаринового оттенка или ярко-желтое платье, ваш образ только выиграет.

Укомплектуйте базу

Также в базовом гардеробе белокурых модниц должна находиться одежда нейтральных оттенков. Это на тот самый случай, если вы не сможете выбрать идеальную пару для черного блейзера или новых джинсов. Пусть это будут кремовые брюки, белая футболка и ветровка цвета хаки. Кстати, все указанные элементы могут сложиться в один удачный аутфит.

Не бойтесь миксовать яркие вещи

Когда базовый гардероб будет собран, вы можете приступать к модным экспериментам. Не бойтесь миксовать до трех ярких оттенков в одном образе. Помните, что холодные тона прекрасно “уживаются” с теплыми.