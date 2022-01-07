Кадыров призвал жителей Казахстана прекратить беспорядки

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к протестующим в Казахстане. Он призвал их прекратить беспорядки и не разрушать страну.

Видео опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва». По мнению Кадырова, события, происходящие в Казахстане, ни к чему хорошему не приведут.

«Вам будет самим трудно. Сегодня у вас цены за газ повышены, а завтра – за все, и послезавтра вы будете жить в развалинах, в еще худших условиях», – сказал глава Чечни.

Он отметил, что проблемы существуют в любой стране и в любом регионе, однако начинать протесты было неправильно и не следует их продолжать, сжигая и разрушая свое.

«Мне обидно за Казахстан, за мой братский казахский народ», – заключил Кадыров.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. В пятницу российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.