 

Мужчина погиб при взрыве самодельной гранаты в Ростове

07.01.2022, 23:12, Новости дня
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В результате двойного взрыва в квартире в центре Ростова-на-Дону погиб один человек и пострадал сотрудник ОМОНа, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным местного портала 161.ru, мужчина подорвался на самодельной гранате. Во время обыска в его квартире сдетонировало второе взрывное устройство, передает РИА «Новости».

В правоохранительных органах уточнили, что также пострадал сотрудник ОМОНа. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что погибший мужчина во время военной службы в Афганистане получил контузию.

Ранее в Ялте произошел взрыв газового баллона в жилом доме, два человека пострадали. Из здания эвакуировали 20 человек.



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