Второе за сутки землетрясение произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано в пятницу в северо-западной китайской провинции Ганьсу, сообщила Геологическая служба США. Ранее в пятницу землетрясение магнитудой 6,3 произошло в китайской провинции Цинхай.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 120 км к юго-западу от города Увэй (население около 493 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км. Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступала, передает ТАСС.

Ранее в пятницу землетрясение магнитудой 6,3 произошло в китайской провинции Цинхай. Эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах к юго-западу от города Цзиньчан с населением 144 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Кроме того, 2 января китайский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 в юго-западной провинции Юньнань.