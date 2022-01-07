 

Мнение: К кому обратился президент Казахстана?

07.01.2022, 23:02, Разное
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И кто обманул его, что на Алма-Ату напали 20 тыс боевиков?

Утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании контртеррористического штаба заявил, что контртеррористические акции следует продолжать «до полного уничтожения боевиков».

А во второй половине дня выступил с 10-минтуным обращением к народу.

В обращении президент Казахстана  рассказал, что «….критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость».

Он сам-то верит в байку про 20 тыс боевиков?

Что такое 20 тыс хорошо подготовленных, организованных и вооруженных мужиков,  можно представить вот по этой видеозаписи, сделанной в украинском Краматорске в 2014 году.  Где три десятка вооруженных бандосов весь город захватили за считанные часы .

А теперь представьте, что в Алма-Ату вошли 70 таких отрядов?

Складывается впечатление,что обращение Такаева подготовили российские политтехнологи. А переводить на казахский язык времени уже не было. Поэтому из 10 минут речи более 9 минут Такаев говорит на русском языке и лишь завершает речь на казахском. И это в стране, где 70% населения – казахи. А русские, составляющие 18% населения страны, в массе своей в протестах вообще не участвовали….

Или это обращение президента Казахстана изначально было рассчитано на зрителей именно в России?

Источник: Ирек Муртазин



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