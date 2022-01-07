Гозман: Токаев, Асад и Ким Чен Ын имеют европейский бэкграунд, но все равно стали жестокими тиранами. Они просто презирают собственные народы

Просвещенные тираны.

Президент Токаев сказал сегодня ожидаемое – бандиты, мол, террористы все из-за рубежа, а помогали им независимые СМИ и их забугорные хозяева. Про террористов из-за рубежа – это стандарт. У всех диктаторов, как только народ проявляет неблагодарность, возникает естественная мысль, что неблагодарности народ научили какие-то заграничные силы – а как еще? У нас это обычно американцы, у Лукашенко – поляки и литовцы, ну а Токаев еще не успел придумать кто? Впрочем, это неважно. Чуть утрясется, и они все сформулируют, а НТВ или RT поможет им разоблачительный фильм сделать.

Но кроме этой очевидности он выдал и нечто поражающее воображение. Отдал я, сказал этот интеллигентный человек в очках, приказ стрелять по бандитам на поражение без предупреждения. Занавес!

Поскольку протестующий человек – бандит, в понимании господина Токаева – не всегда вешает себе на шею табличку “бандит”, то предполагается, по-видимому, что войска верные господину Токаеву и/или войска контингента ОДКБ будут стрелять по кому пожелают. А кого убьют, тот и есть бандит и враг многонационального народа Казахстана. Их за столь скрупулезное выполнение миротворческих функций тоже могут убивать (а там сын вашей соседки, не забывайте), но про это господин Токаев сказать забыл или не успел.

То, что господину Токаеву мало статьи “измена родине”, которую в будущем трибунале ему предъявят за приглашение в страну иностранных войск для борьбы со своим народом, и он сам просит дополнить ее обвинением в убийствах, говорит о крайней усталости, накопившиеся за эти бурные дни. Думаю, правда, что трибунал не сочтет это обстоятельством, смягчающим вину.

Но вот, что интересно. Господин Токаев – профессиональный дипломат, полжизни провел в Европах, в дикости и кровожадности замечен не был. Наоборот, от него ждали пусть и осторожной, но вестернизации. А он: “Огонь на поражение!”

Но ведь он не один такой европеец. Долго, например, жил в Британии нынешний глава Сирии Башар Асад. От него тоже ждали смягчения, а он совершает столь масштабные злодеяния, что папа его, Хафез Асад, позавидовал бы.

Да и великий вождь Северной Кореи Ким Чен Ын учился в школе в Швейцарии, увлекался музыкой и ничем, вроде не отличался от своих сверстников, кроме, разве что, толщины. Сильно его европейский бэкграунд помог корейцам?

А объясняется все это тем, что главная черта тирана – это даже не стремление к жестокости, которые многие из них искренне считают вынужденной, а презрение к собственному народу. Да, надо бы, как там, в Европе – по себе, по своему опыту знаю, как это хорошо работает – но народ у нас (в Сирии, в Казахстане, в России) не тот. Дай ему волю, да еще и голосовать позволь, он же разнесет все. Вот и приходится просвещенному европейцу, что Асаду, что Токаеву, становиться палачом. Такая уж тяжелая им доля выпала.

И кажется мне, что тема эта не чужда и нашему бессменному лидеру. Ганди, как он справедливо заметил, умер, но есть, есть еще с кем поговорить. Поговорить, посмотреть, как там у них получается, да и сделать у себя то же самое!

Не скучные времена наступают!

Источник: Леонид Гозман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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