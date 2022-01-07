 

Россия может устроить провокацию, чтобы обосновать вторжение в Украину – Госдепартамент США

07.01.2022, 22:44, Новости дня
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Об этом 7 января на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Госдепартамента США, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Он прокомментировал итоги встречи глав МИД стран НАТО. 

“Никто не удивится, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства, надеясь, что к тому времени, когда мир поймет, что это было уловкой, будет уже слишком поздно”, – сказал Блинкен.

По его словам, “идея о том, что Украина является агрессором в этой ситуации, абсурдна”.

“Это Россия вторглась в Украину почти восемь лет назад, это Россия оккупировала Крым, разжигает войну на востоке Украины, не смогла выполнить свои обязательства по Минским договоренностям… Это Россия постоянно представляет угрозу украинской демократии и снова посылает войска к границам Украины. Все эти действия являются нарушением украинского суверенитета и представляют угрозу безопасности Европы”, – отметил Блинкен.

7 января в Брюсселе состоялось внеочередное заседание глав МИД стран НАТО. В частности, министры иностранных дел обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вблизи нее, а также вопросы европейской безопасности.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готов выслушать предложения России по безопасности в Европе, но этот диалог должен проходить в консультациях с Украиной.

Блинкен после заседания поговорил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Стороны согласовали позиции накануне переговоров с РФ по безопасности в разных форматах.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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