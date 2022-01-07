 

Климат на Земле периодически становился враждебным

07.01.2022, 22:40, Новости дня
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Ученые провели моделирование климата Земли и составили представление о том, как он менялся в течение последних 2,4 млрд лет. По мнению исследователей, за это время климат на нашей планете периодически становился не просто неблагоприятным для живых организмов, а по-настоящему враждебным.

Как отмечают специалисты, такие периоды могли быть достаточно длительными. Они, собственно, и становились одной из главных причин массовых вымираний.

Речь идет не только о ледниковых периодах. В определенные моменты земной истории значительно усиливалось количество ультрафиолета, попадающего на поверхность Земли. Одного этого было достаточно, чтобы разрушать беловые соединения в растениях и животных.



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