В НАТО высказались о невозможности компромисса с Россией

НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией, но идти на компромиссы, в частности по праву на присоединение, не собирается, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока.

«Мы заинтересованы в содержательном и плодотворном диалоге с Россией. Но наше послание сегодня заключается в том, что НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на выбор своего пути», – цитирует его РИА «Новости».

Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова выслушать озабоченности РФ по вопросам безопасности, но рассчитывает, что Москва также услышит обеспокоенность стран альянса.

По его словам, участники онлайн-встречи подтвердили единство позиций по вопросам безопасности и обороны перед заседанием Совета РФ — НАТО.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют отвечать по пунктам на российские предложения по безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время, по ее словам, Вашингтон верит в возможность прогресса на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.

Напомним, МИД публиковал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

На следующей неделе РФ и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.