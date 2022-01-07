В ДТП в центре Москвы погиб человек

В результате столкновения двух легковых автомобилей на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический вал в Москве три человека пострадали, один из них позднее скончался, информирует Госавтоинспекция Москвы.

«По предварительным данным водитель автомобиля марки Geely, двигаясь по улице Хамовнический вал, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi. Удар пришелся на боковую часть немецкой иномарки», – говорится в сообщении Госавтоинспекции в Telegram.

Первоначально Госавтоинспекция сообщала, что в результате столкновения пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Позднее Госавтоинспекция уточнила, что пассажир Audi скончался.

Отмечается, что по факту ДТП будут проведены все необходимые проверочные действия, в том числе на наличие состояния опьянения у водителей транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей на участке трассы Казань – Буинск – Ульяновск погибли три человека, шесть из восьми пострадавших, в том числе двоих детей, доставили в больницу. Подростки, которые погибли в ДТП на трассе в Ульяновской области, оказались регбисты из казанского клуба «Энергия».