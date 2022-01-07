 

Ученые обнаружили связь между болевыми ощущениями в плечах и риском заболеваний сердца

07.01.2022, 22:06, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили симптоматику, характерную для заболеваний сердечно-сосудистой системы. Выяснилось, что на наличие проблем с сердцем могут указать болевые ощущения в плечах.
Ученые, представляющие Университет Юты (США), напомнили, что, согласно данным медицинской статистики, основными маркерами наличия сердечно-сосудистого заболевания являются высокое артериальное давление, повышенный показатель холестерина, а также диабет. Специалисты провели исследование в группе из 36 человек, которое показало, что участники с вышеперечисленными факторами риска имели в 4,6 раза больше шансов испытывать боли в плечевых суставах, чем люди, не имеющие маркеров заболевания сердца. При этом, как пояснили медики, имелись в виду как боль в любом из плечевых суставов, так и травма вращательной мышцы – группы мышц и сухожилий, служащих для стабилизации и вращения плечевой кости.

“Общие тенденции подтверждают, что может существовать связь между сердечными риском и проблемами плеч, но ученым необходимо будет провести проспективное исследование, чтобы доказать причину и следствие”, – подытожили эксперты. Материалы научной работы были опубликованы в University of Utah Health.

Источник: profile.ru



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