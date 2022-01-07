Вера Брежнева заявила о полном отказе от матерных слов: “Йошки-макарошки!”

Популярная певица Вера Брежнева недавно стала гостьей YouTube-шоу Максима Галкина “Музыкалити”, в рамках которого поделилась некоторыми фактами из своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость заявила о своем полном отказе от матерных выражений в последние годы.

Стоит отметить, что компанию Вере Брежневой и Максиму Галкину в студии составила Юлия Гаврилина – известная отечественная видеоблогер, и именно эта троица обсудила наиболее примечательные моменты современного творческого процесса. Затронув тему нецензурной брани в шоу-бизнесе, исполнительница призналась, что испытывает радость от того, что в последнее время режущие слух “словечки” стали все реже появляться в эфирах и на сцене. В пример экс-вокалистка группы “ВИА Гра” привела очень популярного продюсера и блогера Славу Марлоу, который во время недавнего интервью полностью воздержался от мата. При этом Брежнева упомянула, что самолично не пользуется упомянутыми элементами лексикона уже целых девять лет – по её словам, в определенный момент она начала чувствовать сильный внутренний дискомфорт при их употреблении.

“Я приняла для себя такое решение. Я не хочу ругаться, мне не нравится произносить эти слова. Да, у меня был период, когда мне пришлось найти эмоциональную замену матерным словам. “Йошки-макарошки”, “йошкин кот” и так далее”, – добавила звезда сцены. К слову, она отметила, что абсолютно не владеет ненормативной лексикой из грузинского языка, однако знает пару “крепких” выражений на итальянском.

Источник: www.youtube.com