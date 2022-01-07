 

Вера Брежнева заявила о полном отказе от матерных слов: “Йошки-макарошки!”

07.01.2022, 22:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Вера Брежнева недавно стала гостьей YouTube-шоу Максима Галкина “Музыкалити”, в рамках которого поделилась некоторыми фактами из своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость заявила о своем полном отказе от матерных выражений в последние годы.
Стоит отметить, что компанию Вере Брежневой и Максиму Галкину в студии составила Юлия Гаврилина – известная отечественная видеоблогер, и именно эта троица обсудила наиболее примечательные моменты современного творческого процесса. Затронув тему нецензурной брани в шоу-бизнесе, исполнительница призналась, что испытывает радость от того, что в последнее время режущие слух “словечки” стали все реже появляться в эфирах и на сцене. В пример экс-вокалистка группы “ВИА Гра” привела очень популярного продюсера и блогера Славу Марлоу, который во время недавнего интервью полностью воздержался от мата. При этом Брежнева упомянула, что самолично не пользуется упомянутыми элементами лексикона уже целых девять лет – по её словам, в определенный момент она начала чувствовать сильный внутренний дискомфорт при их употреблении.

“Я приняла для себя такое решение. Я не хочу ругаться, мне не нравится произносить эти слова. Да, у меня был период, когда мне пришлось найти эмоциональную замену матерным словам. “Йошки-макарошки”, “йошкин кот” и так далее”, – добавила звезда сцены. К слову, она отметила, что абсолютно не владеет ненормативной лексикой из грузинского языка, однако знает пару “крепких” выражений на итальянском.

Источник: www.youtube.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Евгении Лозе сделали операцию на колене

25.02 / Алена Апина рассказала, зачем вышла замуж в 18 лет

18.05 / В России нашли более 40 тысяч долларовых миллионеров

13.08 / В Бразилии начнутся испытания российской вакцины от COVID-19

12.10 / Ученые определили точную причину завершившего вымирание динозавров глобального похолодания

15.11 / День памяти мучеников Акиндина и Пигасия: что нельзя делать 15 ноября

02.12 / С фейками нужно бороться на государственном уровне – Марков

02.06 / Началось благоустройство острова Балчуг

07.10 / На 64-м году ушел из жизни американский актер Кларк Миддлтон

28.09 / Мнение: Как мне запретили говорить на татарском языке…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика