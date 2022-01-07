Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым. Он не появлялся на публике с начала протестов в Казахстане

Отмечается, что Лукашенко и Назарбаев “подробно обсудили положение дел в Казахстане”.

Назарбаев последний раз появлялся на публике 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге (Россия), где проходил неформальный саммит СНГ. С момента начала протестов в Казахстане он никак не комментировал происходящее в стране.

Казахское издание Orda.kz сообщало со ссылкой на собственные источники, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули страну.

Согласно информации российского телеканала “Дождь”, в Казахстане из родственников Назарбаева остается только старший брат Болат.

Одно из требований митингующих в Казахстане был полный уход Назарбаева из власти.

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого 5 января его сместил нынешний глава страны Касым-Жомарт Токаев.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. Были задержаны сотни протестующих.

5 января Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Несмотря на это, протесты в стране продолжаются. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые. 7 января государственный телеканал “Хабар 24” со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что в результате спецопераций силовиков 6–7 января были убиты 26 митингующих, еще 18 получили ранения.

В министерстве внутренних дел Казахстана 6 января заявили, что в ходе протестов были убиты 18 силовиков, также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

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