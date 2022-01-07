Представлен датчик для определения усталости мышц

Тонкие листы с гидрогелем накладываются на рабочие мышцы рук или ног. Они плотно прилегают к телу, благодаря чему можно измерить два важных показателя.

Во-первых, датчики считывают информацию о том, сколько физических усилий приложил человек. Во-вторых, гидрогель чувствителен к кислотам, которыми насыщаются уставшие мышцы. И он выдает реальные показатели усталости.

Устройство пока еще существует в виде прототипа. Однако в дальнейшем можно будет изготовить различные варианты – для занятия спортом или же для людей, которые работают физически. И в том, и в другом случае датчики помогут контролировать и регулировать физические нагрузки. Поэтому разработчики считают, что у этих датчиков большое будущее.