Панамские муравья научились лечить и ремонтировать деревья
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В Панаме живет особый вид муравьев – Azteca alfari. Недавно выяснилось, что их можно назвать врачами для деревьев.
Сделать данное открытие помогли детские шалости. Ребятишки стреляли в деревья девятимиллиметровыми шариками, в результате чего практически насквозь пробивали кору. Но когда через сутки они возвращались в свой «тир», то обнаруживали, что все дырки мастерски заделаны. Дети рассказали об этом взрослым.
Как оказалось, лечили и ремонтировали деревья те самые муравьи. Данным фактом заинтересовались ученые из Смитсоновского института. В процессе исследований оказалось, что муравьи не только оперативно восстанавливают повреждения на деревьях, но и в силу своих возможностей защищают их от травоядных животных.
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