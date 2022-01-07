 

Панамские муравья научились лечить и ремонтировать деревья

07.01.2022, 21:56, Новости дня
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В Панаме живет особый вид муравьев – Azteca alfari. Недавно выяснилось, что их можно назвать врачами для деревьев.

Сделать данное открытие помогли детские шалости. Ребятишки стреляли в деревья девятимиллиметровыми шариками, в результате чего практически насквозь пробивали кору. Но когда через сутки они возвращались в свой «тир», то обнаруживали, что все дырки мастерски заделаны. Дети рассказали об этом взрослым.

Как оказалось, лечили и ремонтировали деревья те самые муравьи. Данным фактом заинтересовались ученые из Смитсоновского института. В процессе исследований оказалось, что муравьи не только оперативно восстанавливают повреждения на деревьях, но и в силу своих возможностей защищают их от травоядных животных.



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