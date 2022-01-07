 

NBC: США готовы обсудить с Россией сокращение войск в Европе

07.01.2022, 21:43, Новости дня
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США рассматривает возможность обсудить на переговорах с Россией сокращение числа своих войск в Восточной Европе, если РФ будет готова предложить подобное сокращение и со своей стороны, информирует телеканал NBC News со ссылкой на источник.

По словам источника, администрация президента США «составляет список возможностей для изменения конфигурации сил в Европе для обсуждения с Россией». Несколько источников отметили, что одного лишь отведения российских сил на Украине будет недостаточно для такого действия. Бывшие чиновники указывают, что без последнего какой-либо значимый прогресс будет невозможен, передает «Коммерсант».

По данным канала, у администрации Байдена нет понимания, серьезно ли Москва настроена на переговоры.

Отмечается, что администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев.

Ранее сообщалось, что НАТО настроена на плодотворный диалог с Россией, но идти на компромиссы, в частности по праву на присоединение, не собирается.

На следующей неделе РФ и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.



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