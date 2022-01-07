Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае

В китайской провинции Цинхай зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 17.45 по времени UTC (20.45 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах к юго-западу от города Цзиньчан (население 144 тыс. человек) Очаг залегал на глубине 40 километров, передает РИА «Новости».

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Напомним, что 2 января китайский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 в юго-западной провинции Юньнань.