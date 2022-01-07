Новая жена — новые дети – Личное мнение

Плиточник Мальков поздравил салатниц с Рождеством. Поздравил трогательно: с расчётом на то, что, выражаясь языком Бузовой, слёзки закапают.



Фото: Соцсети

Но в этом его приторном обращении к аудитории, которая у него есть по одной единственной причине — меня развлекают заскоки его жены, есть нюанс.

Его и обсудим.

Но сначала — само обращение. Простите, что привожу полностью, понимая, что оно очень нудное.

Для нашей семьи, православные праздники стали особенно значимые, сегодня праздник Рождения Христова, и я желаю каждой семье, мечтающей о детях, исполнить эту мечту, Бог милостив и он обязательно подарит чудо рождения! Дети – наше продолжение, дети – это счастье! И я верю, что Венчание – это самый ответственный шаг, который делает из семьи – СЕМЬЮ! я сделал в своей жизни самый важный шаг, потому что я четко понимаю, что мой брак заключённый на небесах будет вечен! Я не перестану говорить своей любимой супруге, что она для меня есть и всегда будет – главным человеком в моей оставшейся жизни! Как я поклялся на Алтаре: я буду любить тебя и быть рядом – и в радости и в горе, так и будет всегда!

«Дерзкий цитрус» легко и непринуждённо жонглирует фразочками о детях.

«Дети — это счастье», — вопит плиточник. «Дети — наше продолжение».

«Бог милостив и он обязательно подарит чудо рождения», — уверяет Ромка то ли салатниц, то ли свою неумную новую жену, которая неоднократно заявляла о своём желании родить, а детей — так и нет.

Смотрю я на всё это и думаю: «Ром, а ты не забыл, что у тебя самого-то уже дети есть? В количестве четырёх, между прочим, штук».

Учитывая эти обстоятельства, ты с какой целью о «чуде рождения» долдонишь? Зачем ты это делаешь? Чтобы что?

Чтобы твоя энергичная и недалёкая баба надеялась на чудо и верила, что ты её запузяришь, продолжая таскать тебя по маникюрным салонам и кормить?

Ты звучишь как мужчина, который мечтает о детях, но при этом где твои имеющиеся дети? Как ты о них обо всех заботишься? Какое участие принимаешь в их жизни? Или они — уже не считаются?

Я бы не писала пост о каком-то отдельно взятом плиточнике, если бы Россия не была такими «мальковыми», живущих по принципу: «Новая жена — новые дети».

Чего с предыдущими детьми возиться, с неудобной бывшей женой пересекаться, нервы себе портить, если можно взять новую бабу, которая новых деток нарожает. С новыми детками можно начать путь отцовства «с нуля». Заново. С чистого листа.

Впрочем, Малькову и новые-то дети, думаю, не нужны. Всё, что ему нужно, — это безоблачное существование, которое жена ему обеспечит в надежде на его плодовитость.

Впрочем, это моё субъективное мнение. А там — кто знает: может, у хорошего плиточника и плохой артистки — любовь любовная, настоящая и на века.

Обсудим мужиков, живущих по принципу: «Новая жена — новые дети»? Сталкивались с такими? В качестве кого? Какой след они оставили в вашей жизни?

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