 

Ученые рассказали о простом способе притвориться умным человеком

07.01.2022, 21:22, Разное
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Шведские исследователи презентовали аналитическую концепцию, основанную на особенностях восприятия людьми незнакомого человека. По мнению исследователей, она дает возможность любому индивидууму произвести при первой встречи впечатление умного собеседника.
Ученые, представляющие Умео (Швеция), предостерегли от укоренившегося стереотипа, согласно которому идентификация человека как умного производится по количеству в его лексиконе сложных и вычурных выражений – в некоторых группах людей подобное поведение может быть сочтено как проявление элитарного снобизма. По словам специалистов, способ поведения в такой ситуации является сугубо индивидуальным и в большей степени зависит от особенностей интеллекта группы, на которую необходимо произвести впечатление. В частности, важно понимание культуры упомянутого электората. Разумеется, такая практика в некотором роде является манипуляцией другими. “Что делать, чтобы выглядеть умным или по крайней мере произвести хорошее впечатление, например, когда человек только-только устроился на новую работу? Если ваша цель заключается только и конкретно в этом, то тут необходимо знать, чего от вас ждут на рабочем месте”, – пояснил один из представителей научной организации Маттиас Лундберг.

Другими словами, если ожидания коллектива сводятся к проявлению вежливости, корректности и употреблении “официального” языка, то именно такие качества и необходимо проявлять при первом общении. Однако Лундберг напомнил, что в данном случае речь идет лишь о начальном восприятии человека, а поддерживать созданный “образ” в ходе дальнейших разговоров может быть чрезвычайно сложно. Материалы были опубликованы в Dagens Nyheter.

Источник: inosmi.ru



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