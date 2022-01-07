Мнение: В Казахстане – День открытых убийств

В 2014 году, прямо накануне референдума, я был в Крыму, в Симферополе – проводил там кое-какие социологические исследования. Уже за 2 недели до референдума, хотя это был март, месяц не туристический – в гостиницах по всему городу почти не было мест, забито всё! Местные удивлялись, с чего такой наплыв?

А это были стрингеры – журналисты, специализирующиеся на работе в горячих точках. Они понаехали в Крым отовсюду, буквально со всего мира – как мухи на мёд. Я сам был поражен. В моей гостинице бродили люди с кофрами, камерами и ноутбуками из всех республик бывшей Югославии, из Японии, из США, из Франции, какие-то негры, вьетнамцы – кто угодно!

Чего ради они все слетелись в таких количествах – хотели проследить, как будет проходить голосование? Естественно, нет – само по себе голосование их мало интересовало. Эти ребята ждали и надеялись, что начнется стрельба, движуха, в ночь на среду, 12 марта, они были особенно возбуждены – все ждали десанта украинской армии (не знаю, почему именно в среду, но у них, типа, была “инфа 100%”) – и в эту ночь они, по-моему, вообще не спали, сидели в холле и возбужденно стучали по своим ноутбукам (еще и потому, впрочем, что интернет только в холле и ловил). Даже я тогда поддался их напряженному ожиданию – а ну как, думал, и впрямь сейчас на голову посыпятся вооруженные парашютисты жовто-блакитного колора? Проснулся ночью, какой-то шум – ну точно, на крышу опускаются!

Однако ничего не случилось. Ни в среду, ни в четверг. А после воскресенья, 16 марта, все стрингеры стали уныло разъезжаться – зря проездили, никаких эффектных кадров и репортажей снять не удалось. Это было им тем более обидно, что многие ведь приехали даже не от какой-то редакции, а “на свои”, на свой страх и риск – в надежде потом загнать эксклюзивные кадры всяким медиа-империям по сходной цене; работа стрингера чем-то сродни работе “солдата удачи”, разве что людей убивать не приходится.

К чему это я? Да вот прочитал о том, что творится последние сутки в Казахстане. Судя по всему, там происходит что-то чрезвычайно зловещее – АРМИЯ и полиция буквально расстреливают людей прямо на улицах, идут уличные бои. Проскочило, что Токаев – этот карьерный дипломат из номенклатурной семьи еще советского замеса, в жизни не нюхавший реальной жизни, настоящий “эльф” – отдал приказ полиции и “силам правопорядка” “стрелять на поражение” по малейшему подозрению. То есть вопрос, кто, собственно, занимается терроризмом, остается открытым и двусмысленным…

НО, как в моем любимом анекдоте, “и тут они погасили свет, и я больше ничего не увидел… – Опять проклятая неизвестность!” Во всем Казахстане вырубили интернет и мобильную связь (очень предусмотрительно) – и вот, “мировая общественность ничего не знает”. В кого там стреляют, кого убивают? Сколько всего жертв? Насколько разнузданно ведут себя каратели?

Послушать СМИ – “а мы ничего не знаем, там же интернет не работает!” И вид такой – сокрушенный и невинный.

Вообще-то – именно на такой случай и существуют стрингеры. Я их повидал – их тьмы и тьмы. У них на этом ЗАРАБОТОК. Это такая специальность, окутанная романтикой. Стрингеры, ради эффектного репортажа, пробираются туда, куда и не всякий войсковой разведчик залезет. И ведь им очень хорошо платят – какая-нибудь Си-Эн-Эн может за особо шокирующую фотку и десяток тысяч долларов отвалить…

Но ничего нет. Где стрингеры в Казахстане? Не летают самолеты? Ерунда – всегда можно прилететь в соседний Бишкек, а оттуда – прямая дорога. Или – там опасно? Безусловно, опасно. Но стрингеры по дикой Африке пробираются, где вообще в любой момент могут пристрелить из любого окна – ничего, работа такая…

Похоже, опять налицо глобальный СГОВОР. Поскольку все СМИ, как мы уже убедились по ковидной истерии, находятся в едином кулаке у КОГО-ТО – на Казахстан просто наложено глобальное ТАБУ. А точнее – карателям просто дан картбланш. Стрингерам, видимо, дали понять – они могут рисковать жизнями сколько угодно, но их репортажи у них НЕ КУПЯТ.

И – тишина поэтому. И только мертвые с косами стоят.