“Все бабы мокрые”, “Нормальный мешочек с подарками у Санты”. Барских показал фото в узких плавках крупным планом

“Ладно, еще одну. У меня лето, как-никак”, – подписал он публикацию, имея в виду, что 6 января он уже публиковал фото в плавках.

За пару часов его фото собрало больше 37 тыс. лайков.

“Эй, полегче”, – написала украинская певица Оля Полякова.

“Если это не секс, то что тогда?” – поинтересовался украинский певец Владимир Гудков (Dantes).

“Нормальный мешочек с подарками у Санты”, – прокомментировала украинская певица Миша Романова.

“Все бабы мокрые”, – предположил bakhatolepbekov.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на украинском “Новом канале”.

—