 

“Все бабы мокрые”, “Нормальный мешочек с подарками у Санты”. Барских показал фото в узких плавках крупным планом

07.01.2022, 21:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ладно, еще одну. У меня лето, как-никак”, – подписал он публикацию, имея в виду, что 6 января он уже публиковал фото в плавках.

За пару часов его фото собрало больше 37 тыс. лайков.

“Эй, полегче”, – написала украинская певица Оля Полякова.

“Если это не секс, то что тогда?” – поинтересовался украинский певец Владимир Гудков (Dantes).

“Нормальный мешочек с подарками у Санты”, – прокомментировала украинская певица Миша Романова.

“Все бабы мокрые”, – предположил bakhatolepbekov.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Контекст:

Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на украинском “Новом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / СК РФ обвинил ВСУ в геноциде мирного населения Донбасса

03.08 / Опубликовано фото захватчика заложников в киевском банке

16.02 / Соседи Германии недовольны жёстким контролем и пробками на границах

14.07 / Золото стало приносить РФ больше дохода, чем газ

17.06 / Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но пока “конкретных шагов” не было

06.11 / РПЦ выступила за переход к жестким мерам карантина

01.10 / Sky News – «на седьмом небе» — суд в США отстранил отца от опеки над Бритни Спирс

22.09 / СБУ выявила на “Укрзалізниці” хищения на 2 млн грн

27.06 / Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Наталья Попова

14.09 / Труханов опережает Филимонова в рейтинге кандидатов на должность мэра Одессы – соцопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика