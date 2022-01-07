“Все бабы мокрые”, “Нормальный мешочек с подарками у Санты”. Барских показал фото в узких плавках крупным планом
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“Ладно, еще одну. У меня лето, как-никак”, – подписал он публикацию, имея в виду, что 6 января он уже публиковал фото в плавках.
За пару часов его фото собрало больше 37 тыс. лайков.
“Эй, полегче”, – написала украинская певица Оля Полякова.
“Если это не секс, то что тогда?” – поинтересовался украинский певец Владимир Гудков (Dantes).
“Нормальный мешочек с подарками у Санты”, – прокомментировала украинская певица Миша Романова.
“Все бабы мокрые”, – предположил bakhatolepbekov.
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Контекст:
Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Он родился в 1990 году в Херсоне (Украина). Окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности “эстрадный вокал”.
Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте “Фабрика звезд 2” на украинском “Новом канале”.
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