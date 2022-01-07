Мнение: Огонь без предупреждения

Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Собственно, весь спектакль с “неизвестными террористами” и был создан для того, чтобы полностью отбросить любые правила и нормы. Теперь военные и полиция могут открывать огонь по любому скоплению граждан, прикрываясь подозрением в том, что это могут быть террористы. Убивайте всех, господь на том свете рассортирует.

Однажды уже прозвучало: “Солдаты, я освобождаю вас от химеры совести!” Токаев в данном случае сказал то же самое.

Приказ стрелять по всем без предупреждения превращает фейковую контртеррористическую операцию в карательную зачистку.

Гитлер хотя бы призывал убивать без жалости чужих (что его не оправдывает). Токаев призывает убивать своих. Без разбора. Нормальный такой выкормыш глобальных фашистов. Без примеси.

“На Алмаату напали 20 тысяч бандитов”, – заявил Токаев. Интересно, когда он успел их посчитать. И где были хваленые чекисты, не заметившие 20 тысяч террористов? Скорее всего, 20 тысяч – это как раз то количество, которое власть выпустила из тюрем и лагерей и бросила на город. Отсюда и такие точные цифры.

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