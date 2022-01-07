В Вологодской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек

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07.01.2022, 20:58, Новости дня
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Подозреваемый в убийстве 83-летнего пенсионера, женщины и ее трехлетнего ребенка задержан, возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба СК России.

«В связи с обнаружением тел 83-летнего мужчины, 34-летней женщины и ее трехлетнего сына, тела которых обнаружены по различным адресам в областной столице, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ (убийство, кража) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что из квартиры пенсионера были похищены деньги. Способ сокрытия следов преступлений был схож, поэтому дела были объединены в одно производство.

«Накануне следователями СК совместно с сотрудниками полиции установлено местонахождение мужчины 1995 года рождения, который доставлен в следственные органы и задержан», – уточнили в ведомстве.

Ранее суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки, их отправили под стражу на два месяца.



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