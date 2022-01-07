В Алма-Ате задержали более 100 участников террористических акций

Во время спецоперации в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате задержаны свыше 100 участников террористических акций, сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные полиции.

«По информации департамента полиции мегаполиса, во время спецоперации сотрудники задержали свыше 100 участников террористических акций. Полицейские изымают оружие в разных районах города», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в городе Актобе на западе Казахстана семеро сотрудников полиции получили ранения, задержаны «несколько преступников».

В пятницу стало известно, что все здания администраций в Казахстане освобождены от участников беспорядков.

Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.