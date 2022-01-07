В ООН призвали стороны конфликта в Казахстане воздержаться от насилия

ООН призывает все стороны в Казахстане воздерживаться от насилия и проводить акции мирным образом, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане внимательно и призываем всех вовлеченных проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и использовать мирные средства для разрешения ситуации», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, важно, чтобы насилие прекратилось, демонстранты должны проводить акции мирным образом. «Убийство полицейских и других неприемлемо, убийство демонстрантов – так же», – подчеркнул он.

«В любой ситуации есть потребность в соблюдении прав человека и международных стандартов при восстановлении общественного порядка», – добавил Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены ситуацией в Казахстане, альянс призвал все стороны к сдержанности, а власти – соблюдать право на мирный протест.

Накануне сообщалось, что правительство Британии обеспокоено погромами и насилием в Казахстане и призывает к урегулированию сложившейся ситуации посредством диалога между властями республики и гражданским обществом.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. В пятницу российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты.

Напомним, ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.