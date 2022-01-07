Мнение: Экспорт газа в Турцию, переживёт ли Европа зиму и новые санкции против СП-2

1. Газпромоскептики посрамлены. Несмотря на финансовый кризис и обвал лиры, потребление газа в Турции поставило в этом году рекорд. По статистике за 10 месяцев, то есть до зимних холодов, турки закупили почти столько же российского газа, сколько целиком за год на пиках импорта в 2014-2017 годах. Вероятно, по итогам полного 2021 года поставки Газпрома в Турцию окажутся рекордными:

https://genby.livejournal.com/966264.html

Турция наряду с Евросоюзом и Китаем является одним из главных импортёров нашего газа. В отличие от ЕС, турки не играют с нами в газовые войны по указке США, а в отличие от Китая, для экспорта в Турцию с запасом построена вся необходимая инфраструктура.

2. Кризис приобретает исторический размах. В Европе возникла серьёзная опасность полного истощения запасов газа:

https://lenta.ru/news/2022/01/05/gaz/

Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозов и дефицита топлива в хранилищах. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, предпосылками к дефициту являются снижение собственной добычи природного газа и отсутствие дополнительных поставок. «Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — говорится в статье.

«Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по “Северному потоку — 2” или действующим маршрутам», — заявил вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо. <…>

Запасы газа в Европе оскудели после того, как российский поставщик перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию с 21 декабря. По словам «Газпрома», европейские покупатели сами не делают заявок. Из-за заморозки поставок стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.

Даже если на эту зиму запасов хватит, при нынешних темпах закупок газа европейцами (которые не торопятся ни покупать дорого на спотовом рынке, ни запускать СП-2, ни заключать долгосрочные контракты) к следующей зиме хранилища могут оказаться практически пустыми, и вот тогда уже наступит катастрофа.

Комментарий Кримсональтера:

https://t.me/crimsondigest/1391

Очень точный заголовок от Bloomberg: “Европа как сомнамбула вляпалась в кризис энергоснабжения, который может длиться годами.

В условиях опасно низкого уровня запасов природного газа Европа находится во власти двух коварных сил — Путина и погоды.”

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-04/europe-s-energy-supply-crisis-has-the-eu-at-the-mercy-of-putin-and-the-weather

Американские журналисты справедливо отмечают, что даже если газ не закончится этой зимой, то из зимы Евросоюз выйдет с минимальными запасами (то есть еще более низкими чем прошлой весной) и это открывает совсем неприятные перспективы на зиму 2022-2023.

Великий Евросоюз — место “зеленой экономической революции”, колыбель империй и великих цивилизаций, цитадель научного прогресса и высоких технологий — находится во власти Путина и погоды. Прикольно, когда наличие тепла в квартирах и цехах вроде бы развитых государств определяется погодой — это даже не “промышленный век”, это уже чуть ближе к Средневековью, наверное. Осталось подождать пока брюссельские чиновники начнут пытаться вызвать дождь камланием к “духу великой Греты” или еще что-то в этом роде.

Перед нами яркий пример последствий ситуации, в которой политический класс конкретной страны занят идеологией вместо прагматики. Как показывает практика СССР — в таких ситуациях страна живет весело (и по-кафкиански) но недолго.

3. В США льют бензин в костёр европейского кризиса. В вашингтонском Конгрессе готовят очередную порцию санкций против «Северного потока — 2»:

https://lenta.ru/news/2022/01/04/happy_new_sanc/

Американским поставщикам сжиженного газа (в особенности дорогого в добыче сланцевого), рост цен в Европе выгоден. Если в ходе энергокризиса отдельные европейские страны замёрзнут, даже хорошо — и конкурентам навредили, и получили ещё один повод обвинить во всём Россию.

Проблема в том, что рынки разных стран тесно связаны друг с другом, так что европейский энергокризис в конечном итоге ударит и по США. Но так далеко американские политики планировать уже разучились.