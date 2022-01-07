Николас Кейдж готовится стать отцом в третий раз

Николас Кейдж скоро снова станет отцом. Для американского актёра ребёнок станет третьим.

Официальные представители Николаса Кейджа подтвердили, что знаменитость скоро станет отцом. У актёра уже есть два наследника – 16 летний Кал-Эл и 31-летний Вестон. Для его жены Рико Шабаты ребёнок будет первенцем.

58-летний Николас Кейдж сыграл свадьбу с 26-летней японкой Рико в феврале 2021 года. Торжество прошло в Лас-Вегасе. Жена голливудской звезды тоже занимается актёрской деятельностью. Напомним, супруги познакомились на съёмочной площадке в Японии. В первый раз Николаса Кейджа и его избранницу вместе увидели в 2020 году.

Предложение руки и сердца американский актёр сделал своей возлюбленной по FaceTime, а бриллиантовое кольцо подарил тоже неординарным способом – доставил по почте. 10 января влюблённые подали заявление, чтобы зарегистрировать свой брак.

Источник: peopletalk.ru