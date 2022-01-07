 

Николас Кейдж готовится стать отцом в третий раз

07.01.2022, 20:38, Разное
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Николас Кейдж скоро снова станет отцом. Для американского актёра ребёнок станет третьим.
Официальные представители Николаса Кейджа подтвердили, что знаменитость скоро станет отцом. У актёра уже есть два наследника – 16 летний Кал-Эл и 31-летний Вестон. Для его жены Рико Шабаты ребёнок будет первенцем.

58-летний Николас Кейдж сыграл свадьбу с 26-летней японкой Рико в феврале 2021 года. Торжество прошло в Лас-Вегасе. Жена голливудской звезды тоже занимается актёрской деятельностью. Напомним, супруги познакомились на съёмочной площадке в Японии. В первый раз Николаса Кейджа и его избранницу вместе увидели в 2020 году.

Предложение руки и сердца американский актёр сделал своей возлюбленной по FaceTime, а бриллиантовое кольцо подарил тоже неординарным способом – доставил по почте. 10 января влюблённые подали заявление, чтобы зарегистрировать свой брак.

Источник: peopletalk.ru



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