Мнение: Хитрый план Путина

Вот интересный ролик:

Причем ответить на вопрос, заданный в ролике, легко и без Владимира Путина: безусловно, он знает, что миротворцы ему самому могут понадобиться, и в частности ПОЭТОМУ он влез сейчас в Казахстан; глядишь, через какое-то время и он сам “пригласит” карательные части уже из “умиротворенного” Казахстана – чтобы они постреляли на улицах Москвы или Питера, или, допустим, Новосибирска (когда сама Росгвардия, не дай бог, станет ненадежна). И казахи стрелять будут – и многие с удовольствием, ПОМНЯ, что делалось у них на Родине при участии и поддержке россиян.

А Путину только того и надо будет. Очередной хитрый ход старого особиста.