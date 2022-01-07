 

Мнение: Хитрый план Путина

07.01.2022, 20:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вот интересный ролик:

Причем ответить на вопрос, заданный в ролике, легко и без Владимира Путина: безусловно, он знает, что миротворцы ему самому могут понадобиться, и в частности ПОЭТОМУ он влез сейчас в Казахстан; глядишь, через какое-то время и он сам “пригласит” карательные части уже из “умиротворенного” Казахстана – чтобы они постреляли на улицах Москвы или Питера, или, допустим, Новосибирска (когда сама Росгвардия, не дай бог, станет ненадежна). И казахи стрелять будут – и многие с удовольствием, ПОМНЯ, что делалось у них на Родине при участии и поддержке россиян.

А Путину только того и надо будет. Очередной хитрый ход старого особиста.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / ZTE готовится выпустить доступный 5G-смартфон с 48-Мп камерой и 128 Гбайт флеш-памяти

09.03 / В Сети появился редкий снимок свекрови Виктории Лопыревой

18.07 / Канадская полиция расследует “преступление на почве ненависти” совершенное против памятника украинским эсэсовцам

13.07 / OnePlus намерена выпустить еще один бюджетный смартфон

28.09 / Курс доллара вырос до 79 рублей впервые с апреля

01.01 / Мнение: Нападение на американский конвой у Дхи-Кара

26.02 / Она разводится, а ты потерпишь? – Личное мнение

04.09 / Ученый предсказал сокращение населения России на 40 миллионов человек

29.11 / Учёные доказали, что перец чили полезен для здоровья

15.11 / Рейтинг одобрения Байдена американцами упал до исторического минимума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика