«Вагнер» в Мали

Французские источники сообщили о вероятном участии российских наемников в боевых действиях.



Фото: Getty Images

Несколько источников международного французского радио RFI сообщило об участии наемников из российской «частной военной компании» (ЧВК) Вагнера в боевых действиях в центре Мали. Это первое сообщение о боевом «опыте» вагнеровцев в этой африканской стране. При этом военные власти Мали продолжают настаивать на том, что никаких российских наемников в стране нет.

По данным источников RFI, бой с джихадистами, в котором наряду с малийской армией (FAMA) участвовали вагнеровцы, прошел в районе населенного пункта Мандоли недалеко от города Бандиагара в понедельник, 3 января.

Журналист французского общественного телеканала France 24 Вассим Наср сказал об одном раненом бойце «ЧВК Вагнера». Цифры разнятся в зависимости от источников, но все они сообщают о нескольких погибших с обеих сторон. Министерство обороны Мали пока не ответило на запросы относительно произошедшего.

«Высокопоставленный международный источник» RFI пояснил в свою очередь, что на прошлой неделе в Мали было развернуто от 300 до 350 бойцов «Вагнера». Большинство из них — в провинции Сегу (город Сегу находится в 80 км от Бандиагары).

«Многие другие источники подтверждают, что видели белых солдат рядом с бойцами FAMA в Сегу, а также вблизи городов Дженне и Бандиагара», — пишет RFI.

«Временные» малийские военные власти (хунта) продолжают отрицать сотрудничество с вагнеровцами, настаивая на том, что «участвуют лишь в межгосударственном партнерстве с Российской Федерацией», как говорится в их заявлении от 25 декабря.

Заявление стало ответом на коммюнике МИДов 15 западных стран, так или иначе участвующих, по официальным данным, в борьбе с терроризмом в Сахеле (Франция, Германия, Великобритания, Канада, Италия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Румыния, Норвегия, Дания, Швеция, Эстония, Литва). «Мы, международные партнеры, приверженные поддержке Мали и ее народа в их усилиях по достижению прочного мира и стабильности и борьбе с терроризмом, решительно осуждаем размещение наемников на малийской территории», — заявили западные партнеры, напомнив о том, что 13 декабря Евросоюз принял «комплекс ограничительных мер против самой «Группы Вагнера» и восьми связанных с ней физических и трех юридических лиц (…), причастных к серьезным нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные, произвольные казни и убийства, и к дестабилизирующей деятельности в некоторых странах».

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27 декабря МИД Франции на онлайн-брифинге для журналистов фактически снова подтвердил свою уверенность в том, что российские наемники — уже на малийской территории. В ответ на вопрос об отрицании малийскими властями сотрудничества с «ЧВК Вагнера» французский МИД заявил: перенаправляем вас к «декларации, которую мы сделали совместно с четырнадцатью другими международными партнерами Мали 23 декабря».

4 января France 24 опубликовал спутниковые снимки, фотографии и данные с сайта Flightradar24, которые, по заверению телеканала, «подкрепляют тезис о том, что группа «Вагнер» уже развернута в Мали».

«На спутниковом снимке слева видно несколько полевых установок. При увеличении мы видим палатки и автомобили», — считают журналисты France 24. Фото: Google Earth

По данным газеты Le Monde, новые установки вблизи аэропорта Бамако вызвали беспокойство Парижа и его партнеров. Рядом с малийской базой ВВС 101, к югу от аэропорта, были замечены «установки военного типа» (в том числе палатки, десяток грузовиков и около 60 бронемашин), позволяющие принять многочисленный контингент. «Вся операция прошла с осуществлением воздушных трансферов с участием средств российских вооруженных сил и контролировалась на месте операторами группы «Вагнер», — заявили Le Monde французские «правительственные источники». «Опасения Парижа и его партнеров относительно амбиций группы Вагнера, тем не менее, основаны на множестве улик, связанных со сценарием, который очень похож на тот, что наблюдался, когда эта группа прибыла в Центральноафриканскую Республику. В то время, в конце 2017 года, более 150 частных инструкторов сначала присоединились к официальной российской военной поддержке, после чего их ряды стали разрастаться, а влияние расширяться», — напомнила Le Monde.

«У нас также есть информация о присутствии близких «Вагнеру» геологов в Сегу, Кайесе и Сикассо», — пояснил RFI источник во французской армии, которая уже почти девять лет, с января 2013 года, проводит в Мали и еще нескольких странах африканского региона Сахель антитеррористическую операцию.

21 декабря 2021 года президент Макрон должен был совершить визит в Мали, чтобы встретиться с полковником Ассими Гойта, «временным» президентом этой страны, а заодно поучаствовать в рождественском ужине с французскими солдатами, но в последний момент визит был отменен. Официально в Елисейском дворце заявили о том, что отмена связана с «санитарной ситуацией», но на самом деле французским властям так и не удалось найти доводов, чтобы «перебить» предложение Москвы.

Временный президент Мали полковник Ассими Гойта. Фото: ЕРА-EFE

Неудачными оказались и несколько попыток президента Макрона уговорить Владимира Путина не использовать «вагнеровцев» в Мали. В Москве до сих пор продолжают отрицать какую-либо связь «ЧВК Вагнера» с российскими официальными структурами.

Сергей Лавров ранее заявлял, что российские власти не имеют отношения к сделке вагнеровцев с малийскими властями. И в то же время жестко осудил европейские санкции в отношении этой «независимой» ЧВК, которую независимые российские и зарубежные СМИ, а также официальные власти Франции напрямую связывают с Евгением Пригожиным, известным также как «повар Путина».

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

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