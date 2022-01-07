Столтенберг заявил, что НАТО готов выслушать предложения России по безопасности, но консультируясь с Украиной

Текстовая версия его вступительной речи опубликована на сайте НАТО.

“Мы всегда готовы выслушать, что беспокоит Россию… Но для того, чтобы диалог был значимым, он должен также учитывать давнюю озабоченность НАТО по поводу действий РФ… Также он должен происходить в консультации с Украиной. Мы также тесно консультируемся с другими ключевыми партнерами: Грузией, Молдовой, Финляндией и Швецией, а также Европейским союзом”, – сказал Столтенберг.

В то же время он отметил, что несмотря на готовность НАТО “вести диалог с Россией добросовестно и по существу”, страны Альянса должны быть готовы к тому, что “дипломатия потерпит неудачу”.

“Поэтому сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется России. Союзники продолжают стоять на стороне Украины. Мы полностью поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. И мы оказываем политическую и практическую поддержку”, – подчеркнул генсек НАТО.

7 января в Брюсселе состоялось внеочередное заседание глав МИД стран НАТО. В частности, министры иностранных дел обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вблизи нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

3 января вопрос накопления российских войск возле границ Украины с главами МИД стран – членов НАТО – “Бухарестской девятки” (Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы) в ходе телефонного разговора обсудил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Он заявил о приверженности США к продолжению тесных консультаций и координации со всеми союзниками и партнерами по вопросу достижения деэскалации ситуации вблизи границ Украины “с помощью сдерживания, обороны и диалога”, рассказал спикер Госдепартамента Нед Прайс.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

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