 

“Бедный Сережа”, “Попал в рабство”. Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру

07.01.2022, 20:31, Новости дня
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“Я очень люблю красоту! Во всем! А красивое, стройное, статное, спортивное, сексуальное мужское тело не может не восхищать. С Сережей я все время улыбаюсь и смеюсь. Он не дает скучать! И вообще – нам так прекрасно вместе! Душевно и весело”, – подписала она публикацию.

Также балерина, которой 20 января исполнится 46 лет, призналась Сергею в любви.

“Ты меня любишь?” – спросила она. И на утвердительный ответ бойфренда сказала: “А я тебя еще больше”

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Господи! Бедный  Сережа!” – написала en19660407.

“Настя, вы реально не видите, что этот мужик какой-то хамоватый? Прима-балерина и стриптизер-колхозник!” – прокомментировала vetlanyaha.

“Попал в рабство”, – предположил пользователь flowersbeauty588.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе “Давай поженимся” (“Первый канал”), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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