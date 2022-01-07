Мнение: Убогое вранье

Никаких 20 тысяч террористов в Казахстане, конечно, нет. Это крайне примитивная ложь, которой Токаев просто прикрывает провал своего режима. Фактически антитеррористическую операцию проводят против казахстанского народа, ставшего внезапно организацией, запрещенной в Казахстане.

Да, мародеры, бандитизм, уголовщина. Погромы. Дополненные выпущенными из тюрем уголовниками. Социальный бунт выглядит всегда так. В любой стране и в любое время человеческое очень быстро слетает, уступая место низменному. Низменное можно удержать в рамках через внешний фактор. В обычное время таким фактором выступает власть, в необычное — самоорганизованные структуры. Ни того, ни другого сейчас в Казахстане либо нет, либо они сами предельно хаотизированы.

Террористы ведут себя принципиально иначе. Они действуют четко, целенаправлено, скоординировано. Даже 500 боевиков хватило бы для захвата половины Алма-Аты. 800 боевиков ИГИЛ заняли 2-миллионный Мосул (фактически по населению это та же Алма-Ата), причем Мосул был под охраной полиции, вблизи города находились казармы целой армейской дивизии, но 800 боевиков смели это всё за сутки, и через день с севера к Багдаду катилась волна объятых ужасом сотен тысяч людей. И армия — впереди всех. В итоге боевикам достались склады, казармы и базы трех дивизий иракской армии в провинции в течение недели. Только бронеавтомобилей Хамви в тот момент ИГИЛ захватил 2300 штук, более 3 миллионов автоматов, даже самолеты. Через три недели ИГИЛ был возле самого Багдада, и ситуацию исправили только 50 тысяч переброшенных в Ирак боевиков КСИР и Басидж, которые и остановили катящуюся волну.

Террористы, заходя в город, уже имеют списки всех чиновников и высокопоставленных силовиков, С адресами и фотографиями. И через 2 часа после захвата города все они люстрируются самым простым методом. В Тикрите, Фаллудже, Рамади деятелей режима свозили со всего города на набережные, где ужа работали расстрельные команды. Тигр на километра два был красным от крови.

Да что ИГИЛ. У нас самих было нападение на Нальчик силами всего 200 боевиков. Они что — бросились по торговым центрам и банкам? Нет, они действовали строго по плану — отделы внутренних дел, ФСБ, органы власти.

Вот это террористы. А те, кто выносит телевизоры из торговых центров — это просто мародеры. Даже если они с дробовиками из разграбленного перед этим оружейного магазина.

Если бы на Казахстан напали бы сейчас 20 тысяч террористов, Токаев бы не успел даже послание к нации озвучить, как его бы вытаскивали из кабинета.

Но заявить о том, что в стране протесты перерастают в погромы, Токаев не может. Во-первых, тем самым он расписывается в своей полной несостоятельности, а во-вторых, нет повода для приглашения иностранных оккупантов. Какое внешнее нападение, если это вы сами довели людей до оскотинивания? Поэтому и лгут напропалую.

Да, конечно, найдут десяток иностранцев, выбьют им зубы, и они что угодно признают — хоть терроризм, хоть шпионаж в пользу парагвайской разведки. В крупном городе всегда есть иностранцы. А умелыми ударами в лицо их можно так загримировать, что хоть сразу на съемочную площадку фильма ужасов. Но ложь от этого правдой все равно не станет.

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