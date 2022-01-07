Мнение: Про будущих коучей
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Сертификаты за тестирование, как всегда, получат только лучшие.
Но имейте в виду, друзья. Если вы нарушаете правила, у вас не будет сертификатов за мои тестирования.
Сертификаты означают постепенную подготовку коучей, а если у вас совсем плохие границы, коучами вам быть нельзя, вы навредите людям.
Даже если голова у вас работает хорошо или вы интуитивно правильно угадываете верный ответ, все равно границы для коуча – самое главное. И если у вас куча багов, вам туда нельзя.
Понятно, почему, друзья?
Источник: Эволюция
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