 

Мнение: Про будущих коучей

07.01.2022, 20:24, Разное
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Сертификаты за тестирование, как всегда, получат только лучшие.

Но имейте в виду, друзья. Если вы нарушаете правила, у вас не будет сертификатов за мои тестирования.

Сертификаты означают постепенную подготовку коучей, а если у вас совсем плохие границы, коучами вам быть нельзя, вы навредите людям.

Даже если голова у вас работает хорошо или вы интуитивно правильно угадываете верный ответ, все равно границы для коуча – самое главное. И если у вас куча багов, вам туда нельзя.

Понятно, почему, друзья?

Источник: Эволюция



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