Британские туристы восхищены изысканным сервисом авиакомпании «Победа»

Британские пользователи соцсетей написали несколько десятков сообщений с хештегом #WOWPobeda. В них они выражают восхищение обслуживанием на борту Боинга-737 российской авиакомпании «Победа».

Начало сетевому флэшмобу положило сообщение в Instagram пользователя @dude1974, друг которого недавно летал на «Победе» из Милана в Москву.

– Обычно мой друг летает первым классом British Airways, Emirates или Etihad. Он сомневался, что увидит на борту «Победы» что-то необычное, ведь там только эконом. Но он вернулся в настоящем шоке. Говорит, такого сервиса он не видел никогда, – пишет @dude1974.

Его поддержала @CrazyFly666, которая написала:

– Сейчас все авиакомпании экономят, ухудшают сервис. Даже в PanAmerican перестали подавать оливки на ланч. Но ещё есть компании, которые сохраняют прежний сервис! Спасибо, «Победа»!

Как сообщают источники в авиакомпании, «Победа», в отличие от многих европейских авиакомпаний, ничуть не уменьшила уровень сервиса и питания на борту, правда, для этого пришлось повысить цены на билеты. Однако, по мнению руководства авиакомпании, восторженная реакция британских пассажиров оправдывает это.

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