 

Британские туристы восхищены изысканным сервисом авиакомпании «Победа»

07.01.2022, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские пользователи соцсетей написали несколько десятков сообщений с хештегом #WOWPobeda. В них они выражают восхищение обслуживанием на борту Боинга-737 российской авиакомпании «Победа».

Начало сетевому флэшмобу положило сообщение в Instagram пользователя @dude1974, друг которого недавно летал на «Победе» из Милана в Москву.

– Обычно мой друг летает первым классом British Airways, Emirates или Etihad. Он сомневался, что увидит на борту «Победы» что-то необычное, ведь там только эконом. Но он вернулся в настоящем шоке. Говорит, такого сервиса он не видел никогда, – пишет @dude1974.

Его поддержала @CrazyFly666, которая написала:

– Сейчас все авиакомпании экономят, ухудшают сервис. Даже в PanAmerican перестали подавать оливки на ланч. Но ещё есть компании, которые сохраняют прежний сервис! Спасибо, «Победа»!

Как сообщают источники в авиакомпании, «Победа», в отличие от многих европейских авиакомпаний, ничуть не уменьшила уровень сервиса и питания на борту, правда, для этого пришлось повысить цены на билеты. Однако, по мнению руководства авиакомпании, восторженная реакция британских пассажиров оправдывает это.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Мнение: Массовое убийство под Иркутском

26.05 / Ведущая Екатерина Андреева резко изменила имидж из-за стресса в жизни

07.10 / Китайский чиновник, выдавший разрешение на сруб 10 деревьев в реликтовом лесу, приговорён к расстрелу

16.10 / Как носить кардиган, чтобы создать стильный и шикарный образ

22.09 / Доктор Мясников назвал четыре предвестника инсульта

15.07 / Россиянам предлагают платить за найденную в магазине просрочку

02.03 / В Новокузнецке мужчина бросился с ножом на подавшую на развод жену

18.07 / Мнение: Ведущие страны производители БПЛА

30.07 / “Черная пятница:” ГК “КОРТРОС” дает скидки на квартиры в четырех ЖК

22.01 / Сераль в Прасковеевке, или Цзыцзиньчэн в Геленджике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика