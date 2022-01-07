Мнение: Интернет в Африке, массовые фейки о вакцинах и Нассим Талеб о русских ботах

1. К вопросу о том, почему в африканских странах, несмотря на их относительную неразвитость и низкую грамотность, доля антипрививочников меньше, чем в просвещённой, технологически продвинутой России:

https://olegmakarenko.ru/2147291.html

Ранее я писал об этом:

Почему африканцы, азиаты и латиноамериканцы поддерживают прививки на 90-95%, понятно. В бедные страны современная медицина пришла позже, и многие там ещё помнят массовую детскую смертность от инфекций.

Возможно, дело не только в наглядном действии прививок, о котором у нас за долгие годы безопасности народ успел подзабыть. Возможно, причина ещё и в том, что огромная часть африканцев попросту не имеет доступа в Интернет, и потому не сталкивается с пропагандой антипрививочников:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/dolia-jitelei-stran-afriki-imeiuscih-postoiannyi-dostup-v-internet-na-2021-god-61d2c2205218f86230048430

Характерно, что Алжир – самая антипрививочная страна Африки – одновременно является одной из самых интернетизированных стран континента.

2. В Генпрокуратуре России обратили пристальное внимание на работу антипрививочников в Сети:

https://lenta.ru/news/2022/01/05/feik/

Стало известно о развернувшейся в интернете масштабной кампании по продвижению в интернете фейков о вакцинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

«В сети интернет развернута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также рассказали о распространении Telegram-каналов, где россиянам предлагают купить справки и сертификаты о вакцинации, а также результаты ПЦР-тестов.

Ранее специалисты АНО «Диалог» перечислили самые распространенные среди противников прививок фейки о вакцинации против COVID-19. По словам экспертов, популярностью у противников вакцинации пользуются фейки о вакцине как результате всемирного заговора. Некоторые антипрививочники утверждают, что коронавируса не существует, а правительства всех стран и фармацевтические компании заключили тайное соглашение, чтобы заработать на людях.

3. Американский экономист Нассим Талеб может сказать спасибо эпидемии ковида, которая стала ярким подтверждением его известной теории «чёрного лебедя» («труднопрогнозируемого события, имеющего значительные последствия»):

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрный_лебедь_(теория)

Впрочем, приятного мало. Несмотря на относительный успех вакцинации в США, там тоже полно своих антипрививочников, и до уверенной победы над эпидемией ещё далеко.

Феномен американского антиваксерства господин Талеб пытается объяснить «русскими троллями»:

https://twitter.com/nntaleb/status/1478083655310495754

Не все у нас осознают, что многие «блондинки из Техаса» с именами вроде Кэрол или Джоанна, ведущие борьбу с вакцинами в Твиттере, на самом деле являются парнем по имени Борис, который сидит в серой советской многоэтажке и ведёт десятки аккаунтов с фейковых IP-адресов из Северной Македонии.

Впрочем, господин Талеб не пишет, что речь идёт именно о русских, пользующихся македонскими прокси. Возможно, он имеет в виду представителей других русскоязычных стран, где с антипрививочными настроениями всё гораздо хуже, чем в России, и власти этому не противятся, поскольку у них всё равно нет своей вакцины?

В любом случае, совершенно непонятно, зачем России или нашим недалёким соседям распространять фейки о вакцинах на английском языке. Мы на вакцинный рынок США не претендуем (американцы закрыли его для нас по политическим причинам и отнюдь не собираются открывать), поэтому нам не нужно доказывать, что американские вакцины плохие.

Похоже, «русские тролли» в США – это просто удобный способ объяснения любых непонятных, неожиданных или неприятных вещей. Примерно как и «чёрный лебедь».