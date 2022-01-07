 

Медик рассказала, почему кусок мяса полезнее фарша

07.01.2022, 19:54, Разное
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Айгуль Фазлыева, эксперт по питанию, сообщила, что блюда из цельного мяса приносят больше пользы, чем из фарша. Эксперт напоминает, что в сыром фарше имеется больше бактерий, чем в куске мяса.
При хранении фарша в морозильной камере бактерии продолжают распространяться, но уже медленнее. Иммунная система откликается на это вырабатыванием гистамина, вещества, вызывающего аллергическую симптоматику. Непереносимость гистамина будет проявляться головной болью, хронической усталостью, крапивницей, желудочно-кишечными расстройствами, тревожностью. В таком случаи фарш лучше убрать из меню.

Также медик рекомендует не покупать фарш у малоизвестных производителей, так как в нем могут оказаться паразиты и разные добавки. Покупатель должен быть уверен в качестве мяса. Эксперт по питанию рекомендует при приготовлении котлет вводить в фарш натертые капусту, лук или кабачок, но не хлеб. Специи придадут мясу особый запах, улучшат вырабатывание пищеварительного сока, что поспособствует хорошему желчеоттоку. Рекомендовано из фарша готовить на пару или тушить с добавлением овощей. Цельное мясо необходимо отварить на втором бульоне или тушить.

Специалист рассказала, что в день необходимо употреблять около 150 граммов мяса. Цифры могут изменяться и зависеть от образа жизни человека. В зрелом возрасте нужно сокращать употребление цельного мяса из-за физиологического снижения кислотности желудка, так как ухудшается усвоение продукта и увеличиваются риски возникновения злокачественных образований толстого кишечника. Доктор отметила, что пожилым людям лучше покупать фарш, он же подходит и для больных с гастритами, язвой.

Источник: www.m24.ru



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