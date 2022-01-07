 

Мнение: О Казахстане-3. В чем врали советские учебники

07.01.2022, 19:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главная особенность всего, что говорят о Средней Азии в России – это то, до какой степени это в России никому неинтересно. Это такой своеобразный снобизм нашего населения – неинтересно почти всё про “азиатов”. Большинство даже ни за что не отличит Туркмению от Таджикистана, а, скажем, про казахов все уверены, что они тоже вовсю ездят на заработки в Россию – при том, что как раз казахи никуда не ездят, да и вообще давно соперничают с РФ в том, что касается уровня жизни населения (правда, сама Россия ничего об этом соперничестве не знает и знать не желает).

В этом ролике я все ж попытался суммировать все то, что мы в России о Казахстане знаем – хотя бы в объеме средней школы. А заодно постараюсь дополнить эти знания, показав, что (как обычно) многое из того, чему нас учили в советской школе, является на самом деле мифом. Поговорим о голодоморе в Казахстане, о “подъеме целины”, о секрете непотопляемости Назарбаева на протяжении совершенно немыслимых, даже на фоне Путина, 30 с лишним лет его бессменного (даже без перерывов на “прокладки”) правления.
Даже будет пара слов о Каракумском канале, хотя как раз он к Казахстану не имеет никакого отношения.

Кстати – а почему, если в Казахстане “подняли целину”, Советский Союз потом десятилетиями, как подорванный, продолжал закупать хлеб по всему миру? Тоже интересный вопрос.

И вообще – почему мы настолько свысока относимся к жителям Азии?! Это ведь наши истинные братья.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Используйте ткань для объема: лучшие осенние прически на тонкие волосы

29.06 / Гузеева нецензурно выразилась по поводу просьбы прокомментировать развод Харламова и Асмус

25.08 / Мнение: Возвращение мошеннических переводов, уголовка за подмену номеров и жульнические опросы

22.11 / Ученые рассказали, сможет ли мороз остановить распространение коронавируса

21.10 / OnePlus намного раньше обычного выпустит следующие флагманские смартфоны

29.09 / Мнение: Инфобарбаросса

05.06 / Для любого возраста: как вписать в свой гардероб тренды лета миниатюрным дамам

26.03 / Москва просит Турцию открыть пункты пропуска через границу

07.07 / Эксперты заявляют, что у трех четвертей людей развивается «тихий» иммунитет

28.01 / Социальная сеть «ВКонтакте» откажется от текстового ввода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика