Мнение: О Казахстане-3. В чем врали советские учебники

Главная особенность всего, что говорят о Средней Азии в России – это то, до какой степени это в России никому неинтересно. Это такой своеобразный снобизм нашего населения – неинтересно почти всё про “азиатов”. Большинство даже ни за что не отличит Туркмению от Таджикистана, а, скажем, про казахов все уверены, что они тоже вовсю ездят на заработки в Россию – при том, что как раз казахи никуда не ездят, да и вообще давно соперничают с РФ в том, что касается уровня жизни населения (правда, сама Россия ничего об этом соперничестве не знает и знать не желает).

В этом ролике я все ж попытался суммировать все то, что мы в России о Казахстане знаем – хотя бы в объеме средней школы. А заодно постараюсь дополнить эти знания, показав, что (как обычно) многое из того, чему нас учили в советской школе, является на самом деле мифом. Поговорим о голодоморе в Казахстане, о “подъеме целины”, о секрете непотопляемости Назарбаева на протяжении совершенно немыслимых, даже на фоне Путина, 30 с лишним лет его бессменного (даже без перерывов на “прокладки”) правления.

Даже будет пара слов о Каракумском канале, хотя как раз он к Казахстану не имеет никакого отношения.

Кстати – а почему, если в Казахстане “подняли целину”, Советский Союз потом десятилетиями, как подорванный, продолжал закупать хлеб по всему миру? Тоже интересный вопрос.

И вообще – почему мы настолько свысока относимся к жителям Азии?! Это ведь наши истинные братья.