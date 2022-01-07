 

Мнение: Адаптация от Нетфликс

07.01.2022, 19:48, Разное
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Типовая адаптация "от Нефликс".
Адаптация "Ведьмака" как раз про это.

Источник: Colonel Cassad



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