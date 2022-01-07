Как приготовить шоколадный сырник “Ловелас” с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера

“У меня ни один праздник не обходится без сырников и в этот раз я создала новый интересный рецепт. Тут хорошо соединились между собой персики и шоколадная масса. Вообще, он очень нежный”, – описала десерт кулинарный блогер.

Для приготовления песочного теста понадобится:

600 г муки;

50 г какао;

300 г масла;

2 ч. л разрыхлителя;

300 г сметаны;

150 г сахара;

2 яйца.

“Соединяем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, сахар и какао. Добавляем масло и перетираем до получения крошки, затем добавляем яйца и сметану. Замешиваем тесто, оно выходит липкое и немного жидковатое. Разделяем его на четыре равные части и отправляем в морозилку, чтобы замерзло и можно было натереть на терке”, – описала процесс эксперт.

Для приготовления сырной массы необходимо взять:

1,5 кг творога;

6 яиц;

250 г сахара;

200 г сливок;

80г кукурузного крахмала;

100 растопленного масла;

30 г какао;

дополнительно 800 г консервированных персиков.

“Из сырной массы мы сделаем шоколадную и сливочную массу. Добавляем в творог сахар, ванильный сахар. яйца и измельчаем блендером до однородности. Получается сырная масса. Третью часть перекладываем в отдельную посуду, а в оставшуюся добавляем сливки жирностью не менее 30% и перемешиваем, затем добавляем кукурузный крахмал”, – рассказала блогер.

В отложенную часть сырной массы добавляем растопленное масло, перемешиваем и просеиваем туда какао.

В форму, застеленную пергаментом, натираем на терке одну часть теста из морозилки. Выкладываем половину сливочной массы и равномерно распределяем по поверхности.

На нее выкладываем порезанные дольками персики, сверху натираем вторую часть замороженного теста, а затем выкладываем шоколадную массу, и снова формируем слой из персиков, который покрываем слоем тертого теста. Этот слой смазываем сливочной массой и закрываем последним шаром тертого теста.

Выпекать сырник необходимо в течение 70 минут в разогретой до 160 °С духовке. Подавать десерт необходимо после охлаждения.

ВИДЕОВидео: Лілія Цвіт / YouTube

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