В аэропорту JFK в Нью-Йорке отменили более 200 рейсов из-за первого за зиму снегопада

В главном аэропорту Нью-Йорка JFK отменен 221 рейс из-за первого за эту зиму снегопада, сообщили в воздушной гавани.

«Отменен уже 221 рейс в аэропорту JFK из-за погодных условий. Мы призываем пассажиров уточнять в авиакомпаниях статус их рейсов перед тем, как выезжать в аэропорт», – передает РИА «Новости» сообщение аэропорта.

Согласно прогнозам, в пятницу в некоторых районах Нью-Йорка ожидается от 7 до 15 сантиметров осадков.

Дорожные службы сообщили , что в их распоряжении более 330 тыс. тонн соли и более 700 машин для обработки дорог, а также 1,6 тыс. снегоочистителей, которые будут убирать улицы города.

Жителей просят соблюдать осторожность на дорогах и по возможности пользоваться общественным транспортом. Горожан призвали также заранее планировать маршрут из-за возможных задержек.

Автомобили сейчас передвигаются по городу с низкой скоростью.

Ранее плохая погода в Нью-Йорке привела к отмене авиарейсов из Москвы.