 

В делах о мошенничестве не смогут быть потерпевшими физлица с капиталом более 50 млн рублей

07.01.2022, 19:11, Разное
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В силу большой загруженности судов исками по мошенничеству, которые на поверку оказываются сфальсифицированными, инспирированными личными и семейными денежными разборками. Министерством Юстиции принято решение ограничить основания возбуждения таких дел и прием исков судами.

Ограничения на этот раз коснутся материального положения физических лиц, считающих себя потерпевшими. Закон в новой редакции устанавливает невозможность считать потерпевшим человека, обладающего капиталами и активами, включая зарубежные, на сумму более 50 млн рублей. Считается, что такой человек в состоянии сам разобраться со своими обидчиками, не загружая государственную машину.

Одновременно это изменение призвано уменьшить коррупцию в рядах полиции и в судах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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