 

“Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру”. Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза

07.01.2022, 19:02, Новости дня
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В публикации отмечается, что зрителей с помощью будут настраивать на “душевное состояние”, которое соответствовало бы  тематике фильма.

Всего сеансы гипноза планируется провести перед показом трех фильмов, в числе которых драма “Память” с участием британской актрисы Тильды Суинтон, американская комедия “Земля мечты” и фильм ужасов “Не поминай зло” датского режиссера Кристиана Тафдрупа.

“С помощью The Hypnotic Cinema мы исследуем, что будет происходить, если отдать порядок в собственной голове в руки гипнотизеру и отважиться потерять контроль над собственным сознанием”, – говорится в публикации.

Чтобы стать участником массового сеанса гипноза, необходимо оставить заявку на сайте фестиваля. После завершения показал зрителей выведут из состояния гипноза.

Контекст:

Гетебергский кинофестиваль первые был проведен в 1979 году. Он считается крупнейшим фестивалем в странах Скандинавии и проходит ежегодно в январе или феврале. Эмблемой фестиваля является красный дракон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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