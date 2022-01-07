Нардеп Шевченко заявил, что у Зеленского “будет опция” обратится в ОДКБ за помощью в случае нового Майдана

Об этом Шевченко написал в Facebook 6 января.

“Когда [одесский активист Сергей] Стерненко вместе с [пятым президентом, нардепом от “Евросолидарности” Петром] Порошенко и всякими там [главредом издания “Цензор.НЕТ” Юрием] Бутусовыми и Агметовыми (кого имел ввиду Шевченко под этой фамилией, в своем посте он не пояснил. – “ГОРДОН”) замутят очередной Майдан с целью госпереворота и свержения действующего президента Украины Владимира Зеленского, у последнего будет опция обратиться в ОДКБ за помощью. Как показывает практика, очень эффективно”, – отметил нардеп.

Шевченко под постом напомнили, что Украина не является участником ОДКБ (в эту военно-политическую международную организацию входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. – “ГОРДОН”).

“Тогда только к НАТО”, – ответил депутат.

Украина также не является членом Североатлантического союза.

https://www.facebook.com/e.shevchenko76/posts/4760603320684037

5 января Шевченко сообщил, что прилетел в Казахстан и заявил, что ожидает “ввода российских сил” из-за протестов в стране. Позже он добавил, что ОДКБ идет “на помощь Казахстану, чтобы навести конституционный порядок”.

Контекст:

Шевченко в августе 2020 года опубликовал в Facebook поздравление Александру Лукашенко с победой, несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси, и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым “хочется адреналина, но не хочется платить налоги”, и призвал белорусов “простить грехи Лукашенко”.

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко. При этом украинский нардеп заявил, что “давно мечтал” познакомиться с Лукашенко, а “36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом”. Во фракции “Слуга народа” подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.

23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.

24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции “Слуга народа” в Верховной Раде. Лишить депутатского мандата Шевченко нельзя в связи с тем, что избирался в парламент он в мажоритарном округе.

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Президент назвал это “подставой” Ахметова. “Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины”, – заявил глава государства.

Ахметов обвинения Зеленского назвал “сплошной ложью”. “Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают”, – подчеркнул он.

29 ноября Служба безопасности Украины объявила об открытии уголовного производства о “подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти”. Деталей о нем не сообщали.

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” в Раде Евгения Кравчук считает, что госпереворот не состоялся в связи с тем, что глава государства “сыграл на опережение”. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает: заявление Зеленского, что он владеет информацией о готовящемся госперевороте, позволило предотвратить его.

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