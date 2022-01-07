Доходы Весов вырастут, Козерогов ждут перемены в жизни: большой гороскоп на первую половину 2022 года

В первой половине года жизнь представителей каждого знака зодиака в определенной степени станет другой. Например, у Весов увеличится доход, а Козерогов ожидают очень крутые перемены. Вот гороскоп на первую половину 2022 года (с января по июль) для каждого знака зодиака.

Овен

Овнам не стоит торопиться ни в чем. Это универсальный совет, который особенно актуален для первой половины 2022 года. Появляется много разных желаний, идей и планов. Овны захотят достичь сразу нескольких целей, не обращая внимания на обстоятельства, которые не всегда складываются положительно.

Ожидается множество конфликтов, но при этом нужно постараться подходить к решению всех вопросов максимально спокойно. В начале 2022 года следует определиться с важными приоритетами.

Ближе к весне нужно постараться многому научиться, набраться опыта, который поможет в последующей жизни. Это касается как работы, так и личных взаимоотношений. Это хорошее время, чтобы проявить инициативу в бизнесе, начать работать над новыми проектами и узнать о том, что давно интересовало. Летом стоит ожидать много сюрпризов.

Телец

Январь является не самым лучшим временем, чтобы заниматься какими-то новыми делами или же кардинально что-то менять в своей жизни. Вы начинаете замечать много вещей, на которые раньше не обращали никакого внимания.

В первой половине года Тельцов ожидает большой успех. Благоприятный период будет продолжаться с февраля по май. Решения будут становиться более зрелыми и взвешенными. Тельцы больше не станут вступать в конфликтные ситуации.

Такие решения могут быть связаны с профессиональной деятельностью, личными отношениями и собственными планами. В мае и июне будут счастливые события. Не стоит упускать шанс добиться большего.

Близнецы

Для Близнецов год начинается вполне удачно. Возможны совершенно неожиданные встречи и знакомства, которые открывают много различных возможностей. Нужно научиться принимать решения, которые будут оказывать большое влияние на вашу карьеру.

Март и апрель могут быть довольно сложными, но при этом очень интересными. Появится множество различных возможностей, которые не стоит упускать. В первой половине года ваш круг общения может сильно расшириться. Люди, с которыми вы начнете строить деловые отношения, через некоторое время смогут стать вашими настоящими друзьями.

С мая по июль ожидается довольно сложная и напряженная работа, которую никто не сможет выполнить, кроме вас.

Рак

Начало года для Раков будет не слишком сложным и напряженным периодом, но все же потребуется определенная осторожность. Не стоит возлагать на это время слишком много надежд и верить в то, что все пройдет очень просто.

Возможен успех в бизнесе, точно так же как и перемены к лучшему в личных отношениях. Однако, чтобы достичь желаемого, потребуется большая настойчивость, продуманные и последовательные действия.

Нужно постараться быть максимально осторожными с теми, кому вы доверяете. Весна принесет Ракам новые занятия и интересные идеи.

Лев

Для Львов год может начаться достаточно сложно. Особенно это касается тех людей, которые хотят достичь чего-то важного в жизни. Многие дела оказываются намного сложнее, чем вы считали ранее, но придется решать их самостоятельно, не ожидая помощи.

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Март пройдет более спокойно, и многое встанет на свои места. Львы смогут простить людей, которые их когда-то обидели. Может улучшиться финансовое положение. В апреле или мае появится хорошая возможность найти новую интересную работу. Это хорошее время для учебы.

Дева

Первые месяцы года могут быть достаточно беспокойными. Если у вас есть определенные планы, то до марта вы не сможете сосредоточиться на их реализации. Это будет происходить по причине того, что могут неблагоприятно складываться обстоятельства или же вы не сумеете справиться с проблемами и сложными ситуациями.

С наступлением весны все может кардинально поменяться. Появится возможность возобновить старые деловые связи. У некоторых Дев появятся коллеги и влиятельные партнеры, благодаря поддержке которых можно будет легко реализовать новые проекты. К маю вы сможете наверстать упущенное и добиться большого успеха.

Весы

В январе в жизни Весов не будет происходить никаких очень важных событий. Сложно будет сосредоточиться на каких-то важных целях. Многие Весы будут заняты решением проблем других людей.

Февраль и март будут интересными, яркими и насыщенными. Это очень хороший период для общения. Вы будете встречаться с разными людьми и пытаться найти с ними точки соприкосновения. Появится хорошая возможность наладить полезные деловые контакты и повысить доходы.

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Совсем не исключено то, что перед вами откроются совершенно новые горизонты в профессиональном плане. С начала апреля появится возможность сделать много нужных и полезных дел. В первой половине года можно будет сделать семейную жизнь гармоничной.

Скорпион

Скорпионам будет достаточно сложно добиться всего того, что они запланировали на январь. Могут появиться совершенно неожиданные препятствия. Совсем необязательно отказываться от всего того, что вы хотели, однако стоит решить, на чем именно нужно сосредоточиться в первую очередь.

Февраль откроет перед Скорпионами совершенно новые возможности и даст все полезные средства для достижения поставленных целей. Нужно обращать внимание даже на самые мельчайшие события, которые будут происходить в этом месяце.

Новые горизонты смогут открыться перед Скорпионами, которые на этом этапе захотят сосредоточиться на обучении и повышении квалификации.

С начала марта придет время навести порядок в своей жизни. Скорпионы смогут убрать все препятствия и расширить круг знакомств.

Стрелец

В начале года появится хорошая возможность решить даже самые сложные вопросы. Можно справиться с проблемами, которые на протяжении последних месяцев беспокоят не только вас, но и всех окружающих.

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Появится несколько хороших возможностей для работы. Не исключено то, что вы найдете именно ту работу, которая вас давно интересовала. Несмотря на то что будет много дел, все же будет много возможностей для романтических свиданий, общения с друзьями и новых знакомств.

Март может быть несколько сложным, особенно с точки зрения учебы и работы. Это то время, когда нужно собраться с мыслями и сосредоточиться на чем-то важном. В апреле Стрельцы смогут порадовать любимого человека.

Май и июнь не принесут особых сюрпризов, но появятся люди, на которых можно будет положиться.

Козерог

У Козерогов год начнется довольно удачно, особенно если они готовы брать на себя ответственность и принимать важные решения.

В январе стоит более плодотворно поработать. Если поспешить, то можно быть впереди своих конкурентов. В феврале можно будет получить поддержку от влиятельных людей. Стоит поделиться с другими своими планами и идеями. Козероги смогут встретить людей, которые помогут реализовать все задуманное.

В марте и апреле стоит прислушаться к собственной интуиции. Возможно, произойдут важные перемены в жизни.

Водолей

Не стоит возлагать слишком много надежд на те планы, которые могут появиться в самом начале года. Лучше ничего кардинально не менять в жизни.

В феврале у Водолеев появится много новых интересов и целей. Это будет далеко не самый простой этап в жизни, но важно решить, на чем сосредоточиться, а от чего отказаться.

В марте у Водолеев будет максимально благоприятный период в жизни. Это хорошее время, когда можно сосредоточиться на поставленных целях. Стоит простить себя за старые ошибки и начать учиться на собственном опыте.

Рыбы

В самом начале года Рыбы могут сильно расстраиваться по мелочам. Нужно постараться найти занятия, которые будут успокаивать и устранять стресс. В январе нужно постараться соблюдать максимальное спокойствие.

Стоит сосредоточиться на том, что получается у вас лучше всего. Следует подумать о тех вещах, за которые вы можете быть благодарны, чтобы обрести максимальный покой.

Весной нужно строить планы, думая о будущем. Важно проявлять особую осторожность в общении. Окружающие не только не помогут, но еще больше запутают. В мае и июне будет много работы.