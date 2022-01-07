Высокий начес, пробор посередине: семь причесок, которые ухудшают внешний вид и делают вас визуально старше

Для поддержания привлекательного и модного внешнего вида необходимо множество вещей. Одной из них является правильно подобранная к образу прическа. Несуразная стрижка или укладка может испортить внешность, визуально прибавить несколько лет к возрасту. Какие прически делают женщин старше?

Высокий начес

Не стоит слишком сильно начесывать волосы, когда вы собираетесь сходить на вечеринку или посетить светское мероприятие. Но если вам по душе объем, то не делайте его слишком большим, достаточно слегка начесать волосы на макушке.

Слишком высокий начес визуально старит лицо, искажая общий внешний вид. Кроме того, слишком объемные волосы смотрятся неестественно и негармонично.

Длинные волосы

Внешний вид определяет и длина ваших прядей. Излишняя длина визуально прибавляет возраст. Состригать волосы необходимо обладательницам тяжелых локонов, которые лишены естественного объема.

Убирая лишнюю длину, вы сможете значительно освежить и преобразить образ. Если с длиной не хочется расставаться, то следует обратить внимание на подходящие к типу лица прически.

Пробор посередине

Также однозначно вас сделают старше прически с ровным пробором прямо посередине головы. Неплохо время от времени делать боковой пробор, чтобы выглядеть моложе своих лет.

Вообще пробор способен как молодить визуально, так и старить. Он помогает освежить образ, подчеркнуть форму лица. Стилисты отдают предпочтение зачесыванию волос набок. Данный трюк поможет омолодиться и освежить прическу.

Прямые волосы

Суперпрямые пряди, которые ниспадают словно водопад, на одних девушках смотрятся потрясающе, а других старят. Если у вас тусклые длинные волосы, лишенные естественного блеска, то не стоит их распускать.

Если все же вы предпочитаете распущенные волосы, то сделайте акцент на небольших волнах практически на кончиках. Так ваш внешний вид станет более стильным и легким.

Отсутствие челки

Стрижка без челки смотрится слишком строго и серьезно, зрительно прибавляя вам несколько лет. Для более свежего образа лучше отдавать предпочтение прическам с челкой.

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Это может быть косая, асимметричная челка, которая в большей степени прикрывает лоб. Именно косая челка является современной модной тенденцией.

Сильная завивка

Завивка волос может изменить ваш внешний вид. Крупные и плотные кудри утяжеляют образ, добавляя несколько лишних лет к вашему возрасту. А разве девушкам нужны лишние годы?

Высокий пучок

Эта прическа и все ее вариации делают внешний вид более формальным и аккуратным, но в то же время они зрительно увеличивают возраст носительницы.

Если вам нравятся пучки, тогда желательно обрамлять лицо челкой или боковыми прядками, чтобы сделать образ более легким и воздушным.