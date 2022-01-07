 

Банк решил списать кредиты погибшим силовикам в Казахстане

07.01.2022, 18:46, Новости дня
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Один из крупнейших банков Казахстана Halyk пообещал списать кредиты погибших военных и полицейских, оформленные в организации.

«Низкий вам поклон, нашим героям», – заявили в банке, информирует Tengrinews.kz в Telegram.

Напомним, спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. 

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился  к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили  к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.



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